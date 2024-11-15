Вестник Кавказа

Азербайджан выразил беспокойство за экологию Каспийского моря

Азербайджан выразил беспокойство за экологию Каспийского моря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан серьезно беспокоится за экологическую обстановку на Каспии, заявил премьер страны Али Асадов. Он отметил важность единого подхода к решению проблемы.

Экологическая ситуация на Каспийском море серьезно беспокоит Азербайджан. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Али Асадов в ходе III Каспийского экономического форума в Тегеране.

В решении проблемы Каспия необходимо прибегнуть к единому подходу, отметил политик.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с инициативой создания экспертной группы для изучения причин и поиска решений по предотвращению обмеления"

- Али Асадов

Он выразил надежду о скором завершении всех договоренностей и создании первой рабочей группы в столице Азербайджана, Баку.

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