ОАЭ вкладывается в газовое месторождение Азербайджана

Опубликовано: 9:57, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальная нефтяная компания из Арабских Эмиратов сообщила о покупке 30% акций газового месторождения «Абшерон» в Азербайджане. Компании SOCAR и TotalEnergies станут владельцами 35% акций.

Нефтяная компания ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов сообщила о покупке акций газового месторождения в Азербайджане.

По данным Reuters, речь идет о месторождении «Абшерон». Нефтяная компания из Абу-Даби станет владельцем 30% акций газового месторождения.

Церемония подписания соглашения прошла в Баку. Свои подписи в документе поставили глава Минэкономики АР, глава наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, президента SOCAR Ровшан Наджаф, руководитель TotalEnergies Николас Терраз и исполнительный директор по низкоуглеродным решениям ADNOC Мусаббех Аль-Кааби.

Таким образом, после подписанного соглашения государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и французская компания TotalEnergies получат по 35% акций месторождения.

В SOCAR заявили, что инвестиции ADNOC в «Абшерон» являются частью стратегического плана по развитию международного газового бизнеса.