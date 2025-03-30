ОАЭ спасут природу миллионами мангровых деревьев

Власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли решение защитить экологию страны высадкой ста миллионов мангровых деревьев – они появятся в стране уже к 2030 году и смогут успешно противостоять изменению климата.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) нашли выход из экологического кризиса, запустив масштабную экологическую инициативу по высадке 100 млн мангровых деревьев, сообщили в министерстве по делам изменения климата и окружающей среды страны.

Проект решит сразу две актуальные задачи – обеспечит устойчивость прибрежных районов к изменению климата и создаст благоприятную среду для морской флоры и фауны, передает АЗЕРТАДЖ.

Первые эксперименты уже дали свои результаты – более 30 млн деревьев, высаженных в том числе с помощью дронов, создали надежный природный щит от повышения уровня моря и последствий глобального потепления, говорится в сообщении.

Помимо этого, мангровые деревья активно поглощают углерод - в 4 раза лучше, чем тропические леса, сохраняя экологический баланс в природе.

Окончательно вопрос решится на Всемирном конгрессе по охране природы, который пройдет в октябре нынешнего 2025 года в столице ОАЭ Абу-Даби, говорится в сообщении.