Нуран Ниязалиев: ШОС позитивно оценивает выборы Милли Меджлиса в Азербайджане

Итоги работы наблюдательной миссии ШОС на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане для "Вестника Кавказа" озвучил заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества Нуран Ниязалиев, отметив демократичность и легитимность прошедшего голосования.

Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нуран Ниязалиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об оценках ШОС прошедших накануне в Азербайджане выборов Милли Меджлиса VII созыва.

"Наблюдательная миссия Шанхайской организации сотрудничества работала здесь несколько дней. Члены нашей миссии посетили избирательные участки до дня выборов, ознакомились с ходом подготовки к голосованию избирательных участков, а также с готовностью членов избирательных комиссий к принятию избирателей. Мы отметили, что избирательные участки были полноценно готовы к тому, чтобы принять избирателей", - прежде всего сказал он.

"В день выборов мы посещали избирательные участки с самого раннего утра. Мы видели, как граждане Азербайджана приходят на участки, свободно голосуют, свободно пользуются своим правом волеизъявления и избирают депутатов в Милли Меджлис. Мы общались и с гражданами, и со СМИ, и с представителями участковых комиссий, и с международными наблюдателями от других организаций, и с местными наблюдателями – все они подтвердили, что нет каких-либо замечаний к проведению выборов на тот момент, когда мы были на участках", - поведал Нуран Ниязалиев.

"Все отмечали хороший уровень подготовленности избирательных участков и комиссий, а также хорошую, слаженную организацию голосования. По итогам нашего наблюдения мы подготовили заявление миссии наблюдателей ШОС. Мы пришли к выводу, что выборы были легитимными, прозрачными и открытыми. Выборы были демократичными. Граждане имели возможность свободно проявить свое волеизъявление, проголосовать за того или иного кандидата. Каких-либо жалоб со стороны избирателей в наш адрес не поступало. Также мы не зафиксировали каких-либо серьезных нарушений в ходе голосования и в период подсчета голосов", - сообщил заместитель генерального секретаря ШОС.

"Пользуясь случаем, я бы хотел выразить признательность азербайджанской стороне, ЦИК Азербайджана за то, что создали такие хорошие условия для работы международных наблюдателей. Приглашение международных наблюдателей – это уже большой шаг и достижение, так как оно свидетельствует о готовности руководства страны и ЦИК к тому, чтобы провести выборы открыто, прозрачно, справедливо и честно. Для нас, международных наблюдателей, самое главное – что выборы соответствовали национальному законодательству в области избирательных прав граждан", - обратил внимание он.

"Конечно, немаловажно и выполнение международных обязательств страны. В этом отношении могу заявить, что процесс голосования и сами выборы четко соответствовали национальному законодательству страны и ее международным обязательствам, что тоже подтверждает легитимность выборов Милли Меджлиса VII созыва", - заключил Нуран Ниязалиев.