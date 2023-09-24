Новым мэром Ессентуков стал Владимир Крутников

Ессентуки возглавил Владимир Крутников, сообщает пресс-служба гордумы.
За его кандидатуру единогласно проголосовали все депутаты. До последнего времени Крутников исполнял обязанности мэра.
Вступление в должность произойдет послезавтра, 16 февраля.
Бывший мэр Ессентуков Александр Некристов ушел в отставку в прошлом месяце. Сообщалось, что это произошло по его собственному желанию. Некристов руководил городом-курортом на протяжении почти 9 лет.
Биография Владимира Крутникова
Новый мэр Ессентуков появился на свет в Невинномысске в 1976 году. Имеет два высших образования. Окончил институт экономики, управления и права в Невинномысске. Получил красный диплом Волгоградского аграрного университета.
В 2009 году занимал пост помощника мэра Невинномысска. Далее работал в руководстве Волгоградской области и КБР, ряда муниципалитетов Ставрополья, наконец стал первым замом главы Ессентуков Некристова и после его ухода стал и.о.
Крутников женат, у него 4 ребенка.
О Ессентуках
Город был основан в 1825 году. Население – почти 115 тыс человек.
Ессентуки как город-курорт входит в состав Кавказских Минеральных Вод, это самый популярный питьевой бальнеологический курорт. Он знаменит минеральными водами "Ессентуки-4" и "Ессентуки-17".