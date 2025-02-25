Вестник Кавказа

Новым главой МВД Узбекистана стал Азиз Ташпулатов

Новым главой МВД Узбекистана стал Азиз Ташпулатов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане назначили нового главу республиканского МВД. Им стал Азиз Ташпулатов, ранее возглавлявший милицию Ташкента.

Указом главы Узбекистана новым министром внутренних дел республики стал Азиз Ташпулатов, ранее руководивший правоохранителями столичного Ташкента. 

Сообщается, что кандидатура Ташпулатова получила одобрение парламента Узбекистана. 

Отметим, что Ташпулатов сменил на посту Пулата Бобожонова, который возглавлял ведомство около семи лет. 

Карьера Азиза Ташпулатова на протяжении многих лет связана с МВД. В его портфолио есть должность главы УВД двух областей Узбекистана, а также пост замминистра внутренних дел.

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