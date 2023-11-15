Новый транспортный коридор - Казахстан и Туркменистан подписали меморандум

Новый маршрут из Китая в Иран через территорию Казахстана и Туркменистана будут развивать страны-участницы. В будущем новый коридор может быть продлен через Турцию в Европу.

О развитии нового транспортного коридора "Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран" договорились власти Казахстана и Туркменистана.

Первое заседание совместной рабочей группы прошло в Ашхабаде, его участниками стали вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев и заместитель гендиректора Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Батыр Аннаев, информирует Минтранс РК.

"По итогам заседания подписаны протокол и меморандум о транспортной взаимосвязанности между министерством транспорта Казахстана и Агентством по транспорту и коммуникациям Туркменистана"

– министерство

Стороны условились развивать МТК из Китая в Иран, а также активнее сотрудничать в сферах железнодорожных и морских перевозок.