Новый скандал с Менендесом: армянский лоббист прикрыл преступление жены

Опубликовано: 10:32, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Американский сенатор Роберт Менендес стал главным действующим лицом еще одного скандала. Как выяснили СМИ, в 2018 году политик помог замять смертельное ДТП, совершенное его будущей супругой Надин Арсланян.

Известный армянский лоббист, фигурант дела о коррупции сенатор Роберт Менендес мог совершить еще один серьезный проступок – предположительно он использовал свои связи, чтобы прекратить расследование аварии со смертельным исходом, устроенной невестой. О происшедшем в 2018 году инциденте пишут американские СМИ.

По данным The New York Times, 12 декабря 2018 года Надин Арсланян, которая скоро должна была стать женой Менендеса, сбила 49-летнего пешехода. Мужчина скончался сразу же. Однако полиция после небольшого допроса прямо на месте ДТП пришла к выводу, что водитель не виновна в случившемся, и отпустила женщину.

Журналисты проверили видео и аудиосвидетельства того вечера. Они утверждают, что есть серьезные основания предполагать, что Арсланян позвонила жениху, и он использовал свои связи, чтобы замять дело.

Полицейские необычно уважительно общались с женщиной.

На место аварии пришел мужчина, представившийся отставным правоохранителем и прямо сказавший, что его попросили прибыть сюда люди, связанные с сенатором.

Арсланян не проверяли на наркотики или алкоголь.

В целом семья погибшего сообщила, что расследование было очень вялым и велось без энтузиазма.

Вскоре после ДТП – и об этом уже сообщали прокуроры в суде во время слушаний по делу о коррупции – Менендес предположительно поспособствовал закрытию уголовного дела в отношении одного из бизнесменов в Нью-Джерси, однако не бескорыстно. Дело в том, что после автоаварии Надин Арсланян понадобилась новая машина. Предприниматель, избавленный от уголовного преследования, предоставил женщине кабриолет стоимостью $60 тыс.