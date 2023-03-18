Вестник Кавказа

Новый отель в Шарм-эль-Шейхе откроет Турция

Новый отель в Шарм-эль-Шейхе откроет Турция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На египетском курорте появится высококлассный новый отель. Он будет открыт турецкой сетью отелей и станет конкурентом Rixos.

Турецкая отельная сеть Titanic Hotels выходит на рынок Египта, вскоре будет открыт первый отель.

Новый отель уровня «5 звезд» появится на курорте Шарм-эль-Шейх, открытие запланировано на 2025 год.

Отель Titanic Deluxe Sharm El Sheikh 5* разместится в бухте Шаркс Бэй и займет более 280 тыс кв м. К услугам отдыхающих 529 номеров, включая отдельные виллы. Новый отель будет принимать гостей круглый год, работа будет осуществляться по системе Deluxe All Iinclusive.

На территории будут работать шесть ресторанов, несколько бассейнов, спа-центр, дайвинг-центр, развлекательный центр. Titanic Deluxe обзаведется большой прогулочной территорией, а в море туристов будут ждать красочные кораллы и рыбки. Для юных туристов отель закупит настольные игры и консоли Xbox.

Цены на отдых в новом пятизвездочном отеле в Египте пока неизвестны, вероятно они будут сравнимы с ценами на отдых в Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5*, который сейчас предлагает недельный отдых на двоих за 218 тыс рублей с вылетом из Москвы, передает АТОР.

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