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Новый отель 5 звезд откроется в Дербенте

Гостиничный номер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане через 2,5 года будет открыт новый отель категории "пять звезд". Он появится в Дербенте на берегу моря.

В Дербенте на берегу Каспийского моря построят новый отель категории "пять звезд".

"При непосредственном участии зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко были достигнуты договоренности с государственной корпорацией Туризм.РФ, и сегодня мы закрепили их соглашением о реализации совместного инвестпроекта по строительству пятизвездочного отеля в Дербенте"

– депутат Госдумы Хизри Абакаров

На своей странице в соцсети депутат уточнил, что отель будет построен в ближайшие годы, открыть новый отель на море в Дербенте планируется в 2026 году.

"Он станет новой визитной карточкой нашего города. <...> Новый отель станет одним из лучших в прибрежной зоне в России"

– Хизри Абакаров

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