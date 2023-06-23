Новый манат: Азербайджан к осени начнет использовать новые купюры

Новые манаты введут в Азербайджане к сентябрю. В Центробанке уточнили, что старые банкноты устарели, поэтому в оборот войдут новые.
Новые банкноты достоинством 1 манат вскоре поступят в обращение в Азербайджане.
"В августе-сентябре этого года будут введены в обращение новые банкноты в один манат, так как нынешние банкноты устарели"
– председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов
О планах ввести в оборот новые купюры Кязимов рассказал на заседании Милли Меджлиса в пятницу.
Он добавил, что для экономики республики важен стабильный курс азербайджанского маната.