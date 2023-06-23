РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новый манат: Азербайджан к осени начнет использовать новые купюры

Новый манат: Азербайджан к осени начнет использовать новые купюры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новые манаты введут в Азербайджане к сентябрю. В Центробанке уточнили, что старые банкноты устарели, поэтому в оборот войдут новые.

Новые банкноты достоинством 1 манат вскоре поступят в обращение в Азербайджане.

"В августе-сентябре этого года будут введены в обращение новые банкноты в один манат, так как нынешние банкноты устарели"

– председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов

О планах ввести в оборот новые купюры Кязимов рассказал на заседании Милли Меджлиса в пятницу.

Он добавил, что для экономики республики важен стабильный курс азербайджанского маната.

Все об азербайджанском манате

Все об азербайджанском манате

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1390 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version