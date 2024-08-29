Новый магистральный водовод построят в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе Сочи будет новый магистральный водовод. Его строительство позволит также обеспечить Хостинский и Центральный районы бесперебойно подачей воды.

Современный городской рост требует постоянного совершенствования коммунальной инфраструктуры. В этом контексте строительство нового магистрального водовода в Адлерском районе Сочи становится важным шагом к обеспечению надлежащих условий водоснабжения не только этого района, но и прилегающих территорий.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство магистрального водовода от резервуаров "Чайфабрика" до границ Адлерского внутригородского района города Сочи в рамках сразу четырех этапов. По итогам экспертизы выдано положительное заключение. Существующий водовод <...> построили еще в 1960-е годы. Сейчас его износ составляет около 90%. Поэтому назрела острая необходимость строительства нового участка трубопровода"

– Главгосэкспертиза России

Один из основных плюсов строительства нового водовода - повышение надежности системы водоснабжения. Замену старых устаревших труб, подверженных авариям и утечкам, на новые современные трубы с повышенным уровнем надежности, сократит вероятность простоев в подаче воды и повысит качество обслуживания конечных потребителей.

Строительство нового магистрального водовода позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение не только для Адлерского района, но и для Хостинского и Центрального районов. Это особенно важно в условиях роста населения и развития городской инфраструктуры. Надежное водоснабжение - залог комфортной жизни жителей и эффективной работы предприятий.