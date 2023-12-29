Новый люксовый пансионат в Геленджике заработает в 2029 году

Курортный Геленджик будет постепенно прирастать новыми люксовыми локациями – уже в следующем году здсь начнется строительство нового пятизвездочного пансионата, который заработает к 2029 году.

Власти Геленджика продолжат совершенствовать курортную инфраструктуру: через год здесь начнется строительство пятизвездочного пансионата, в который будет инвестировано 22 млрд рублей, сообщает пресс-служба строительной компании.

Новый комплекс класса "люкс" будет рассчитан более чем на тысячу номеров различных категорий, одновременно отдыхать в нем смогут 1,7 тысяч человек. Его строительство начнется в 2025 и полностью завершится в 2029 году, передает "АиФ-Юг".

В составе нового пансионата будут не только корпуса высотой от одного до четырех этажей, но и отдельно стоящие коттеджи, которые раскинутся в районе Тонкого Мыса.