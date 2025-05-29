Новый флаг Афганистана поднят над посольством в Москве

Флаг Исламского Эмирата Афганистан подняли над посольством в Москве. Ранее в МИД РФ сообщили о признании Россией Исламского Эмирата Афганистан.

Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан появился над посольством в Москве.

Белый флаг с черной шахадой, свидетельствующей о единобожии и признания пророческой миссии Мухаммеда, был утвержден в Афганистане после прихода к власти талибов в 2021 году. Тогда же официальное название страны изменилось: Афганистан вместо Исламской республики стал Исламским Эмиратом.

Ранее в российском МИД были приняты копии верительных грамот у нового посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана. Также сообщалось, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

Отметим, что тот же белый флаг был государственным символом Афганистана с 1996 по 2001 год, когда у власти также находились талибы.