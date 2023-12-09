Новый авиарейс свяжет города России и Узбекистана в июне

Запуск прямых рейсов между Наманганом и Новосибирском готовит перевозчик Centrum Air. Сейчас между этими городами нет прямого авиасообщения.

Крупнейшая частная авиакомпания Узбекистана Centrum Air в этом месяце начнет выполнять прямые рейсы по новому международному направлению - Наманган-Новосибирск.

В новосибирской воздушной гавани уточнили, что другие перевозчики не имеют рейсов на данном направлении. Centrum Air назначила первый рейс на 23 июня, выполняться они будут в рамках летнего расписания, до 23 октября. Самолеты Airbus будут летать между Наманганом и Новосибирском дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Время в пути 2 часа 35 минут.

Вылет из Узбекистана в 03:25 с прибытием в РФ в 08:00, вылет в обратном направлении в 09:00 с прибытием 09:35.