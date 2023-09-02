Новый аэропорт открылся в Узбекистане

Опубликовано: 15:42, 2 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане всего за месяц построили новый аэропорт. Гавань предназначена для внутренних рейсов и находится в городе Заамин.

В Узбекистане появилась новая воздушная гавань, открытие состоялось накануне в город Заамин Джизакской области.

Небольшой аэропорт, предназначенный для внутренних рейсов, начали строить 27 июля, а 1 сентября он уже принял первые воздушные суда. Работать аэропорт будет только в светлое время суток - отсутствует аэронавигационное оборудование. Планируется, что в Заамин появятся рейсы из нескольких городов, время в полете из Ташкента составит около получаса.

Авиагавань поможет увеличить поток туристов в Заамин - здесь расположен нацпарк с уникальной природой, имеются санатории и возможности для экотуризма.