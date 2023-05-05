Вестник Кавказа

Новые правила поведения с гражданскими ввели для военных в Грузии

грузинские военные
© Фото: соцсети главы Минобороны Грузии Ираклия Чиковани
В Минобороны Грузии определись с новыми правилами поведения для военных. Они, в частности, регулируют отношения военнослужащих с гражданскими лицами.

В Грузии утвердили новые правила поведения для военных. Они прописаны в новом Кодексе этики для военнослужащих, который утвердил глава Минобороны страны Ираклий Чиковани.

Кодекс включает в себя правила о равноправии, нейтралитете политического и религиозного характера, профессионализме и добросовестности, отношений командиров с подчиненными, а также регулирует вопросы отношений с гражданскими лицами.

Согласно кодексу, военнослужащие обязаны в отношениях с гражданскими учитывать их традиции и особенности, быть доброжелательными и вежливыми. Военным также нельзя грубить и проявлять грубость по отношению к гражданским.

Кроме того, им запрещается находиться в гражданском обществе в неподобающем виде и курить.

За нарушение Кодекса военнослужащих могут наказать по закону.

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