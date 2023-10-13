Новые глэмпинги на Ставрополье: стали известны детали проектов

Опубликовано: 22:37, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ставропольском крае планируется построить почти 20 глэмпингов. Модульные гостиницы будут открываться в течение ближайших нескольких лет, рассказали в региональном правительстве.

В общей сложности 18 глэмпингов будут доступны для туристов на Ставрополье – там гости смогут насладиться живописными пейзажами и свежим воздухом, рассказал глава МЭР края Денис Полюбин.

Министр пояснил, что создание модульных гостиниц в красивых местах позволит привлечь новых туристов, пишет "Интерфакс". Кроме того, реализация проектов даст краевому бюджету около миллиарда рублей инвестиций. В новых местах размещения найдут работу свыше ста человек.

Всего в глэмпингах смогут отдыхать более 290 туристов.

"Регион смог привлечь субсидию из федерального бюджета на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц. На текущий и будущий годы это порядка 322 млн рублей. Федеральные средства получат инвесторы 14 проектов"

– Денис Полюбин