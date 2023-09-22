Новые детские сады открылись на освобожденных территориях Азербайджана

Опубликовано: 11:00, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лачин, села Агалы и Талыш в этом году смогли открыть новые детские сады. Работы по созданию социальной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана продолжаются.

Министерство науки и образования Азербайджана сообщает о новых дошкольных образовательных учреждениях, начавших работу в этом году.

Всего было открыто семь новых современных детсадов, из них три - на освобожденных землях. Как информирует ведомство, в Лачинском районе открыл двери крупный детский сад No6, рассчитанный на 140 детей. В селе Агалы Зангиланского района работать начал детский сад на 60 мест, еще один небольшой детсад появился недавно в селе Талыш Тертерского района.

"Отметим, что продолжаются мероприятия по строительству и ремонту дошкольных образовательных учреждений"

– министерство