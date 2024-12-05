Новые автобусы презентовали в Махачкале

Махачкала получила 45 новых автобусов. На них будут перевозить жителей города. На презентации побывал глава Дагестана.

Новые 45 пассажирских автобусов большого и среднего класса презентовали сегодня на центральной площади Махачкалы, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Отмечается, что транспорт был приобретен по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Автобусы будут перевозить жителей города и прилегающих к нему поселков.

Презентацию нового транспорта посетили руководитель республики Сергей Меликов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов и глава Минтранса РД Джамбулат Салавов.

В пресс-службе подчеркнули, что эксплуатировать их начнут с начала 2025 года. Все автобусы оснащены кондиционерами, валидаторами, Wi-Fi, видеонаблюдением и многим другим.