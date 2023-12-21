Новую ГЭС построят в Андижанской области Узбекистана

Китайские партнеры создадут новую гидроэлектростанцию в одном из районов Андижанской области Узбекистана. Фото их визита в Избасканский район распространило руководство региона.

Китай поможет властям Андижанской области построить новую ГЭС, детали проекта сообщили в региональном хокимияте.

Соответствующие соглашения ранее уже были подписаны в Китае. Теперь в Избасканский район, где запланировано строительство, совершили поездку представители китайской стороны.

"На этой территории проводят предварительные исследования по проекту строительства новой гидроэлектростанции"

– хокимият

Напомним, в Избасканском районе уже ведется строительство еще одной ГЭС. Еще мощность достигнет 3,2 МВт. Когда проект будет реализован, эта станция будет давать электричество трети всего района.