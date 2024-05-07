Новость о спрямлении рейсов на юге России опровергнули

Росавиация опровергла информацию о том, что за рейсы в Элисту перевозчикам позволят спрямить маршруты на юге страны. Ранее информацию о спрямлении распространил «Коммерсант».

Информация о спрямлении рейсов на юге России не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ранее издание «Коммерсант» заявило, что авиаперевозчикам, которые запустили рейсы в Элисту, позволят спрямить маршруты в южной части России. О своих полетах в Калмыкию в настоящее время заявили компании Red Wings и «Аэрофлот».

В пресс-службе отметили, что перевозчики приняли решение совершать полеты в Элисту на фоне развития внутреннего туризма в республике.

Напомним, режим ограничения полетов в южной и центральной частях России действует с 24 февраля 2022 года.