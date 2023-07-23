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Новорожденного подкинули к часовне в Армении - он умер в больнице

Новорожденного подкинули к часовне в Армении - он умер в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагическое ЧП произошло в Гегаркуникской области в Армении. Неизвестный подкинул новорожденного ребенка к сельской часовне. Спасти малыша не удалось.

Страшное преступление потрясло Армению. Подробности трагедии, случившейся в Гегаркуникской области, сообщают СМИ.

Новорожденного младенца в пакете кто-то оставил у часовни в селе Неркин Геташен. Сверток с ребенком подхватили бездомные собаки и принесли к частному дому, который находится примерно в 100 м от часовни. Его хозяйка отогнала собак и вызвала полицию.

Оказалось, что псы не тронули малыша. Его срочно доставили в больницу в Ереване, пишет Sputnik Армения.

Врачи диагностировали у младенца тяжелую дыхательную недостаточность, его подключили к аппарату ИВЛ. Кроме того, ребенок получил сотрясения органов, его состояние было очень тяжелым. Не доходил до нормы и вес малыша - всего 1,9 кг.

Несмотря на все усилия врачей, примерно в 21.00 новорожденный скончался.

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