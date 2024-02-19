Вестник Кавказа

Новороссийск принял свыше 10 млн турецких яиц с начала года

Новороссийск принял свыше 10 млн турецких яиц с начала года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 10 млн яиц ввезено из Турции через Новороссийск. Всего с начала года через порт в Россию поступила 21 партия. 6 июня было досмотрено две партии яиц.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с начала года в страну через порт Новороссийск было ввезено свыше 10 млн турецких яиц.

Всего за этот период через новороссийский порт в Россию прошла 21 партия куриных яиц.

Отмечается, что 6 июня были досмотрены две партии яиц, общий вес которых составил почти 52 тонны. Количество составило 875 тыс штук.

Продукция была перенаправлена в Подмосковье, при досмотре прошла проверка документов. Кроме того, были отобраны пробы на показатели безопасности и качества.

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