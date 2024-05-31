Нового главу Ингушетии выберут 8 сентября

Законодательное собрание Ингушетии проведет голосование по выборам нового главы региона в воскресенье, 8 сентября – эта дата была утверждена на внеочередном собрании депутатов сегодня.

Сегодня стала известна дата проведения голосования в Народном Собрании (парламенте) Ингушетии по избранию главы республики, сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

"На внеочередном заседании в соответствии с федеральным и республиканским законодательством Народное Собрание назначило дату проведения голосования по избранию главы республики на 8 сентября 2024 года"

- Народное Собрание Ингушетии

Предшествовать голосованию будут предложения политических партий, обладающих таким правом, а это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - за правду", ЛДПР и "Новые Люди", по кандидатурам на эту должность в адрес главы государства, передает "Интерфакс".

После того, как глава государства рассмотрит их, но не позднее чем за 20 дней до даты голосования, он представит в Народное Собрание республики трех кандидатов для избрания на должность руководителя региона.

Окончательно нового главу региона депутаты парламента региона выберут во второе воскресенье сентября.

Напомним, согласно Конституции республики, глава Ингушетии избирается парламентом сроком на пять лет.