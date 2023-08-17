Новое землетрясение потрясло юго-восток Турции

Опубликовано: 10:38, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В юго-восточной части Турции произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Очаг располагался на глубине более 7 км. Часть этой страны серьезно пострадала в результате землетрясений в феврале этого года.

В провинции Кахраманмараш, расположенной в юго-восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как отметили в ведомстве, толчки зарегистрированы в 09:45 в районе Гексун, их магнитуда составила 3,6. Очаг располагался на глубине более 7 км.

Напомним, в феврале этого года провинция Кахраманмараш серьезно пострадала в результате мощных землетрясений, которые потрясли Турцию в феврале текущего года.