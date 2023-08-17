РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новое землетрясение потрясло юго-восток Турции

Новое землетрясение потрясло юго-восток Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В юго-восточной части Турции произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Очаг располагался на глубине более 7 км. Часть этой страны серьезно пострадала в результате землетрясений в феврале этого года.

В провинции Кахраманмараш, расположенной в юго-восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как отметили в ведомстве, толчки зарегистрированы в 09:45 в районе Гексун, их магнитуда составила 3,6. Очаг располагался на глубине более 7 км.

Напомним, в феврале этого года провинция Кахраманмараш серьезно пострадала в результате мощных землетрясений, которые потрясли Турцию в феврале текущего года.

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

Новое землетрясение в Турции - пострадали люди

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
560 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version