Новое землетрясение потрясло юго-восток Турции

В юго-восточной части Турции произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Очаг располагался на глубине более 7 км. Часть этой страны серьезно пострадала в результате землетрясений в феврале этого года.
В провинции Кахраманмараш, расположенной в юго-восточной части Турции, произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления ликвидации последствий стихийных бедствий.
Как отметили в ведомстве, толчки зарегистрированы в 09:45 в районе Гексун, их магнитуда составила 3,6. Очаг располагался на глубине более 7 км.
Напомним, в феврале этого года провинция Кахраманмараш серьезно пострадала в результате мощных землетрясений, которые потрясли Турцию в феврале текущего года.