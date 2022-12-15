Новая победа Магомеда Анкалаева не приблизила его к поясу чемпиона UFC

Руководство UFC вряд ли позволит Магомеду Анкалаеву выйти в октагон с Томом Аспиналлом для боя за титул чемпиона в тяжелом весе, сказал его менеджер, несмотря на убедительную победу над бразильским бойцом Джонни Уокером. Скорее всего, Анкалаеву назначат еще один промежуточный бой.

Менеджер российского бойца-супертяжа Магомеда Анкалаева Виталий Тарасов заявил, что спортсмен вероятнее всего не получит от UFC титульный бой после сегодняшней победы над Джонни Уокером (Бразилия), несмотря на безупречно успешное выступление.

Тем не менее, бой был безусловно полезен Анкалаеву, поскольку теперь он сможет хотя бы претендовать на чемпионскую встречу с текущим обладателем титула чемпиона UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом после нескольких других схваток.

"Безоговорочная и доминирующая победа, которая, на мой взгляд, должна вернуть Анкалаева в титульную гонку. Не думаю, что Магомед подерется за пояс в следующем бою. Скорее всего, UFC даст ему еще один поединок"

– Виталий Тарасов

По словам менеджера, имеет большую зрительскую перспективу бой Магомеда Анкалаева с чешским спортсменом Иржи Прохазкой, пишет Интерфакс.

Напомним, что Анкалаев одержал быструю победу над Уокером – на очередном турнире UFC в Лас-Вегасе он отправил бразильца в нокаут вскоре после начала второго раунда. Таким образом, российский боец записал себе восемнадцатую победу в октагоне.