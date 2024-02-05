Новая глава Минздрава Казахстана прокомментировала будущее ОСМС

Новый министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что ждет обязательное социальное медстрахование страны – вопрос его отмены сейчас не рассматривается и вряд ли встанет в ближайшем будущем.

Вопрос отмены обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в стране сейчас не стоит и стоять не должен, поведала новый глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.

"Система медицинского страхования нам нужна. Если у нас есть проблемы в определенных наших начинаниях, это не значит, что мы должны от них отказываться. Мы должны эту работу продолжать и совершенствовать. Да, мы понимаем, что сегодня более чем достаточно нареканий со стороны населения. В то же время президент сказал, что объем финансирования увеличивается. Но параллельно увеличивается количество обращений на некачественное оказание медпомощи. По итогам 2023 года есть рост жалоб на 20%"

- Акмарал Альназарова

Акиматам страны предстоит проанализировать жалобы, а Минздрав примет действенные меры по регулированию нормативно-правовых актов по этому вопросу.

"Вся работа должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств и полный отказ от неэффективных трат. 2,8 трлн тенге - это немалая сумма. Другой вопрос — как мы ее сейчас расходуем. Мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективных затрат"

- Акмарал Альназарова

Есть многочисленные жалобы на отсутствие в поликлиниках МРТ и УЗИ, из-за чего люди месяцами ждут своей очереди. Однако поставить МРТ в каждую поликлинику не может себе позволить ни одно государство, и большое неэффективное наращивание получения медицинских услуг мы тоже должны регулировать, добавила министр, отметив: необоснованные расходы Фонда социального медицинского страхования, особенно на содержание, зарплаты и на премии медработников тоже нужно сокращать.