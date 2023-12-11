Nordwind возобновит полеты из Казани в Краснодар

Авиаперевозчик Nordwind ждет официальное открытие краснодарского аэропорта, чтобы восстановить рейсы из Казани в кубанскую столицу.

Авиакомпания Nordwind готова начать полеты из Казани в Краснодар, как только кубанская авиагавань возобновит регулярное сообщение. Такое заявление сделал замглавы авиаперевозчика Антон Маттис.

«Ничто не мешает нам открыть этот рейс, получив информацию, что аэропорт готов обслуживать рейсы и пассажиры»

- Антон Маттис

Он отметил, что рейсы авиакомпании будут стыковочными и соединят Краснодар через Казань с сибирскими регионами, пишет РБК Татарстан.

Первый тестовый рейс был принят аэропортом Краснодара в прошлую пятницу. Он прошел в штатном режиме и позволил проверить готовность всех служб авиагавани к ее запуску.

Отмечается, что из федерального бюджета было отправлено более 1,5 млрд рублей на поддержку воздушной гавани Краснодара во время ее закрытия.