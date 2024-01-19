Nordwind в мае начнет летать из Новокузнецка в Махачкалу

Российская авиакомпания Nordwind Airlines расширяет географию полетов – в ее весенне-летнем расписании появился новый рейс в столицу Дагестана, который будет выполняться из аэропорта Новокузнецка.

Нынешней весной в столицу Дагестана начнут летать самолеты из аэропорта кемеровского Новокузнецка, сообщили сегодня в пресс-службе аэрогавани.

"Вылеты из Новокузнецка запланированы по понедельникам и четвергам в 09:35 (05:35 мск). Время в полете составит 04 часа 35 минут"

- пресс-служба аэропорта Новокузнецк

Рейсы в Махачкалу будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines, пока они будут сезонными - со 2 мая по 30 сентября, добавили в аэропорту, передает "Интерфакс".

Стоимость перелета в сообщении не указывается.

Напомним, авиакомпания Nordwind Airlines - стратегический партнер туроператора "Пегас Туристик", базирующаяся в московском аэропорту Шереметьево. Компания ежегодно входит в десятку крупнейших по числу перевезенных ею пассажиров.