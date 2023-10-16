"Норд винд" станет чаще летать в Махачкалу круглый год

Опубликовано: 19:04, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская авиакомпания Nordwind займется увеличением числа рейсов в Дагестан. При этом упор будет сделан на выполнение полетов вне туристического сезона.

Развивать круглогодичное авиасообщение между Махачкалой и российскими регионами будут авиакомпании "Норд винд" и "Икар" – соответствующее соглашение перевозчики подписали с Махачкалинским аэропортом и Минтрансом Дагестана.

В Nordwind уточнили, что таким образом компания намерена работать над развитием региональной программы полетов, передает "Интерфакс".

"Пассажиропоток в Махачкалу имеет ярко выраженную сезонность, поэтому соглашение направлено на стимулирование авиакомпаний-участников выполнять полеты по региональным маршрутам круглогодично"

– представитель перевозчика

По его словам, летом-2023 Nordwind летала из Дагестана в 15 российских городов, в Красноярск, Омск и Ульяновск полеты совершались впервые.

Некоторые рейсы, отметил источник, уже выполняются в течение всего года, а не только летом, – это Казань, Уфа и Нижний Новгород.

"В рамках сотрудничества по данному соглашению авиакомпания Nordwind планирует нарастить количество направлений полетов летом 2024 года до не менее 20. В частности, авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы по новым направлениям, в том числе, в Нижневартовск и Сыктывкар"

– Nordwind

Не исключено, что к этим направлениям добавятся и другие, пока такая возможность обсуждается, а окончательные решения будут приняты после результатов распределения субсидий от государства на полеты в регионы.

Еще одно направление развития – наращивание частоты полетов "Норд винд" из Дагестана в другие регионы.