РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нога рабочего попала в бетономешалку в Казахстане

Нога рабочего попала в бетономешалку в Казахстане
© Фото: МЧС Казахстана
Спасатели помогли строителю, нога которого случайно попала в бетономешалку. ЧП произошло в Алматинской области, в ее столице - городе Конаев.

Жуткое ЧП случилось на стройке в Казахстане, есть пострадавший. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Сигнал об инциденте был получен накануне в 16.52 по местному времени (13.52 по московскому времени).

Оказалось, что на стройплощадке в Илийском районе рабочие грузили песок. Один из них, 35-летний мужчина, в какой-то момент споткнулся. В результате его нога попала в бетономешалку. Вытащить ее самостоятельно пострадавший не смог.

Спасение

На место событий направились девять спасателей. Оперативно оценив обстановку, они применили "болгарку". В итоге специалисты сумели высвободить строителя.

После произошедшего рабочий находился в шоковом состоянии. Со сломанной ногой на "скорой" его отвезли в больницу.

Отец семейства взял в заложники ребенка и его мать в Казахстане

Отец семейства взял в заложники ребенка и его мать в Казахстане

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1150 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version