Нога рабочего попала в бетономешалку в Казахстане

Опубликовано: 17:43, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Казахстана

Спасатели помогли строителю, нога которого случайно попала в бетономешалку. ЧП произошло в Алматинской области, в ее столице - городе Конаев.

Жуткое ЧП случилось на стройке в Казахстане, есть пострадавший. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Сигнал об инциденте был получен накануне в 16.52 по местному времени (13.52 по московскому времени).

Оказалось, что на стройплощадке в Илийском районе рабочие грузили песок. Один из них, 35-летний мужчина, в какой-то момент споткнулся. В результате его нога попала в бетономешалку. Вытащить ее самостоятельно пострадавший не смог.

Спасение

На место событий направились девять спасателей. Оперативно оценив обстановку, они применили "болгарку". В итоге специалисты сумели высвободить строителя.

После произошедшего рабочий находился в шоковом состоянии. Со сломанной ногой на "скорой" его отвезли в больницу.