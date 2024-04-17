Ночной протест против закона об иноагентах пройдет в Тбилиси завтра

Акция протеста на площади Европы в Грузии сегодня завершилась, однако противники закона об иноагентах намерены завтра начать новый митинг и остаться в ночь на понедельник у здания парламента.

Многотысячная акция протеста против закона об иноагентах, которая проходила сегодня на площади Европы в Тбилиси, завершилась – часть участников расходится по домам, другие уходят к парламенту.

Однако, как сообщает "Новости-Грузия", завтра поздно вечером стартует новая акция. В 22.00 (21.00 мск) противники законопроекта придут на проспект Руставели и останутся там на ночь. Утром к ним присоединятся новые протестующие. Цель – быть у здания парламента в тот момент, когда закон будет там обсуждаться в третьем, то есть окончательном чтении. Слушания в юридическом комитете начнутся в 9.00 в понедельник (8.00 мск).

На пленарном заседании парламента законопроект рассмотрят до конца недели.

Напомним, что президент Саломе Зурабишвили ранее обещала наложить вето, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе не исключил внесения на этом этапе определенных изменений в законопроект.

Что означает закон об иноагентах в Грузии?

Согласно скандальному законопроекту, СМИ и НПО, финансирование которых более чем на 20% поступает из-за рубежа, должны будут войти в особый реестр. Участники этого списка будут обязаны ежегодно подавать декларацию, больше никаких требований к ним предъявляться не будет.