Низами Сафаров: президентские выборы в Азербайджане организованы в соответствии с Конституцией 

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые состоятся завтра, позволят обновить внешнеполитическую и внутриполитическую программы государства в соответствии с запросами послевоенной эпохи. Депутат Низами Сафаров рассказал "Вестнику Кавказа", чего стоит ожидать от выборов 7 февраля.

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Внеочередные выборы президента Азербайджана были организованы в полном соответствии с национальным законодательством, а их результаты послужат достижению национальных интересов страны. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров накануне голосования.

"Все, что происходит, необходимо рассматривать в конституционно-правовом поле. Завтра состоятся внеочередные президентские выборы, которые были объявлены господином президентом Ильхамом Алиевым в полном соответствии с конституционными положениями", - сказал он.

"Если говорить о предшествовавших выборам событиях, то военно-политическая стратегия господина Ильхама Алиева дала блестящий результат. После трех десятилетий войны были восстановлены территориальная целостность и суверенитет нашей страны. В течение всех этих лет осуществлялся стратегический курс, направленный на повышение благосостояния народа, реализацию различных программ в социальной, экономической и государственно-правовой сферах. Необходимо, чтобы этот курс был продолжен", - отметил Низами Сафаров.

Однако помимо продолжения стратегического курса государства до 2031 года стоит ожидать и новшеств в его политике. "Я полагаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать очень серьезные изменения, связанные с реализацией нового формата экономического, социального и гуманитарного сотрудничества, который сложился в регионе Южного Кавказа после Карабахской войны. Хочу особенно подчеркнуть, что реализация этого формата находится в полном соответствии с интересами всех народов и государств нашего региона", - обратил внимание депутат Милли Меджлиса.

Что касается отношений с Россией, то в поствыборный период они будут развиваться в соответствии с согласованными документами. "Наши отношения основываются на очень серьезном юридическом фундаменте: это целый ряд договоров и межправительственных соглашений. Квинтэссенцией этих юридических документов является Декларация о союзническом взаимодействии. В отношениях между нами реализуются несколько "дорожных карт", включая принятую на днях "Дорожную карту на 2024-2026 годы", их реализация позволяет обеспечивать эффективное сотрудничество и добиваться замечательных результатов в разных областях. Мы будем работать в этом направлении", - заключил Низами Сафаров.