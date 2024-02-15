Вестник Кавказа

Никол Пашинян приехал в Мюнхен

Никол Пашинян приехал в Мюнхен
© Фото: пресс-служба премьер-министра Армении
Самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном приземлился в Германии. Там он примет участие в Мюнхенской конференции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Мюнхен для участия в конференции, рассказали в пресс-службе политика.

В ходе мероприятия он посетит официальное открытие 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, а также проведет несколько встреч лидерами зарубежных стран.

61-я конференция в Мюнхене пройдёт 14-16 февраля. Ее откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. На мероприятие поднимут актуальные проблемы в области внешней политики.

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