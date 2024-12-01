Нидерланды намерены просить у ЕС отмены безвиза с Грузией

ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией по ходатайству властей Нидерландов, заявил в одной из соцсетей министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп.

Власти Нидерландов предложат руководству Евросоюза отменить безвизовый режим с Грузией из-за разгона властями страны протестующих против отказа от евроинтеграции, написал в соцсети Х министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп.

"Насилие против протестующих и журналистов, а также аресты политиков в Грузии неприемлемы. Вот почему Нидерланды будут призывать ЕС приостановить безвизовый режим с Грузией"

- Каспар Вельдкамп

Также глава внешнеполитического ведомства страны приветствовал персональные санкции против создателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и высокопоставленных сотрудников МВД республики, которые ввели Литва, Латвия и Эстония.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении ограничений против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Помимо основателя партии, под санкции попали премьер Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, руководитель СГБ страны Григол Лилуашвили, а также судьи и члены парламента, Зеленский обвинил руководство страны в том, что оно "продает интересы страны и народа".