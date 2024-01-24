Нидерланды искажают заявление Азербайджана – МИД

Азербайджан считает заявления Нидерландов относительно хода армяно-азербайджанского урегулирования неприемлемым. Визит посла Нидерландов в Азербайджан отложен Баку.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил о том, что высказывания его коллеги из Нидерландов Ханке Брюинс Слот неприемлемы.

«К сожалению, в очередной раз официальное лицо Королевства Нидерландов, выступив с обвинительным заявлением в ответ на запрос представителей парламента, явно исказила заявления азербайджанской стороны. Подобные безответственные высказывания не в первый раз звучат из уст официальных лиц европейских стран. Они, наряду с попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, являются примерами предвзятого отношения к постконфликтным реалиям в нашем регионе»

– Айхан Гаджизаде

Уточняется, что такие заявление, сопровождающиеся угрозами санкционного давления на Баку – это удар по двусторонним отношениям с Нидерландами в целом с Европейским союзом.

«Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить нашу страну, отметим, что этот визит был отложен Азербайджаном. Азербайджанская сторона заявила, что в ходе визита намерена обсуждать только двусторонние отношения, а не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы нашей страны. Мы призываем нидерландскую сторону прекратить подобные заявления, которые препятствуют дальнейшему развитию и прогрессу региона на основе уважения к нормам и принципам международного права»

– Айхан Гаджизаде

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила что последние публичные заявления Азербайджана вызывают беспокойство, а также высказалась в негативном ключе относительно процесса нормализации между Баку и Ереваном. В этой связи она также пригрозила, что Нидерланды могут ввести санкции против Азербайджана.