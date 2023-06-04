РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Нетаньяху раскритиковал МАГАТЭ из-за Ирана

Биньямин Нетаньяху
© Фото: сайт правительства Израиля
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал МАГАТЭ, назвав агентство политической структурой, после того как оно предпочло прекратить следствие по сообщениям об обогащении урана в Иране выше 80%. Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив в координации с Вашингтоном контролирует ситуацию с иранской ядерной программой.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подверг сегодня жесткой критике вердикт МАГАТЭ о прекращении следствия по возможному обогащению урана выше 80% на объекте иранской ядерной программы.

Нетаньяху выразил уверенность в том, что агентство совершило этот поступок под действием иранской воли, подчеркнув, что такое поведение очерняет репутацию МАГАТЭ. Глава израильского кабмина заявил, что Тегеран предоставляет агентству фальшивые данные.

"Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, - послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер добавил, что вердикт МАГАТЭ свидетельствует о постепенном преображении агентства в политическую структуру, лишающем ценности любые ее действия по инспекции ядерных объектов в мире.

Нетаньяху заверил израильтян, что Тель-Авив контролирует ситуацию в тесном контакте с США и в публичном поле, и в закрытом для глаз режиме. Он напомнил, что на днях высокие представители Ирана находились в Вашингтоне для дискуссий по иранской ядерной программе, являющейся вызовом безопасности региона.

Нетаньяху: Иран готовится взять мир в заложники

Нетаньяху: Иран готовится взять мир в заложники

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1395 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version