Нетаньяху раскритиковал МАГАТЭ из-за Ирана

Опубликовано: 17:58, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Израиля

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал МАГАТЭ, назвав агентство политической структурой, после того как оно предпочло прекратить следствие по сообщениям об обогащении урана в Иране выше 80%. Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив в координации с Вашингтоном контролирует ситуацию с иранской ядерной программой.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подверг сегодня жесткой критике вердикт МАГАТЭ о прекращении следствия по возможному обогащению урана выше 80% на объекте иранской ядерной программы.

Нетаньяху выразил уверенность в том, что агентство совершило этот поступок под действием иранской воли, подчеркнув, что такое поведение очерняет репутацию МАГАТЭ. Глава израильского кабмина заявил, что Тегеран предоставляет агентству фальшивые данные.

"Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, - послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер добавил, что вердикт МАГАТЭ свидетельствует о постепенном преображении агентства в политическую структуру, лишающем ценности любые ее действия по инспекции ядерных объектов в мире.

Нетаньяху заверил израильтян, что Тель-Авив контролирует ситуацию в тесном контакте с США и в публичном поле, и в закрытом для глаз режиме. Он напомнил, что на днях высокие представители Ирана находились в Вашингтоне для дискуссий по иранской ядерной программе, являющейся вызовом безопасности региона.