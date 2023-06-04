Нетаньяху раскритиковал МАГАТЭ из-за Ирана

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подверг сегодня жесткой критике вердикт МАГАТЭ о прекращении следствия по возможному обогащению урана выше 80% на объекте иранской ядерной программы.
Нетаньяху выразил уверенность в том, что агентство совершило этот поступок под действием иранской воли, подчеркнув, что такое поведение очерняет репутацию МАГАТЭ. Глава израильского кабмина заявил, что Тегеран предоставляет агентству фальшивые данные.
"Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, - послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием"
– Биньямин Нетаньяху
Израильский премьер добавил, что вердикт МАГАТЭ свидетельствует о постепенном преображении агентства в политическую структуру, лишающем ценности любые ее действия по инспекции ядерных объектов в мире.
Нетаньяху заверил израильтян, что Тель-Авив контролирует ситуацию в тесном контакте с США и в публичном поле, и в закрытом для глаз режиме. Он напомнил, что на днях высокие представители Ирана находились в Вашингтоне для дискуссий по иранской ядерной программе, являющейся вызовом безопасности региона.