Нетаньяху: Израиль начнет операцию в Рафахе

Операция в Рафахе будет начата. Об этом заявил премьер израиля, подчеркнув, что этому не смогут противостоять ни США, ни иные факторы.
Глава еврейского государства вновь подчеркнул необходимость проведения операции в Рафахе. По его словам, соответствующие планы уже утверждены.
Кроме того, в заявлении подчеркнуто, что власти страны готовы помочь местному населению эвакуироваться.
"Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся [там] батальоны ХАМАС. Никакое давление нас не остановит"
– Биньямин Нетаньяху.
Далее он акцентировал внимание на том, что без проведения операции, невозможно будет полностью ликвидироваться террористическое подполье в палестинском анклаве. Также он подчеркнул, что Рафах будет взят и этому не смогут противостоять ни США, ни иные факторы.