Нетаньяху: Израиль начнет операцию в Рафахе

Операция в Рафахе будет начата. Об этом заявил премьер израиля, подчеркнув, что этому не смогут противостоять ни США, ни иные факторы.

Глава еврейского государства вновь подчеркнул необходимость проведения операции в Рафахе. По его словам, соответствующие планы уже утверждены.

Кроме того, в заявлении подчеркнуто, что власти страны готовы помочь местному населению эвакуироваться.

"Мы войдем в Рафах и уничтожим оставшиеся [там] батальоны ХАМАС. Никакое давление нас не остановит"

– Биньямин Нетаньяху.

Далее он акцентировал внимание на том, что без проведения операции, невозможно будет полностью ликвидироваться террористическое подполье в палестинском анклаве. Также он подчеркнул, что Рафах будет взят и этому не смогут противостоять ни США, ни иные факторы.