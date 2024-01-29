Нетаньяху должен извиниться за похищение араба – оппозиция

Политика Нетаньяху уничтожает репутацию Израиля на международной арене. Так, оппозиция отреагировала на инцидент с похищением жительницы Израиля арабского происхождения.

В Израиле в рамках «Дня гнева» состоялись учения, в ходе которых поселенец сымитировал похищение местную жительницу арабского происхождения. В результате она была допрошена. Позднее Армия обороны еврейского государства принесла женщине извинения. Учения прошли при непосредственной поддержки главы правительства страны.

Ситуацию резко раскритиковал лидер израильской оппозиции Бенни Ганц, по словам которого подобные шаги ошибочны.

По его словам, подобный инцидент, инициированный Биньямином Нетаньяху, пошел во вред не только ЦАХАЛу, но и репутации Израиля вообще. В этой связи он призвал премьера извиниться как перед войсками ЦАХАЛ, так и перед всеми гражданами Израиля.