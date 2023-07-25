Нет воды в Избербаше: Меликов назвал причину и выход

Опубликовано: 1:15, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал Магомеда Исакова

Глава Дагестана отреагировал на события в Избербаше, где из-за аварии в очередной раз отключили воду. Сергей Меликов рассказал, как власти намерены бороться с постоянными отключениями.

Избербаш в очередной раз остался без воды - проблема стала хронической для города, признал глава Дагестана Сергей Меликов.

Он напомнил, в чем корень всех зол: водовод Каспийск-Избербаш существует с 1980-х годов, частично он находится в аварийном состоянии, а резервной трубы нет.

Меликов подчеркнул, что в планах уже есть прокладка нового магистрального водовода из Чиркея в Махачкалу и Каспийск, получать воду из него смогут и избербашцы. Уже выделены средства - 10 с половиной миллиардов инфраструктурного кредита.

В то же время, глава республики призвал руководителей оперативно решать проблемы и работать с населением, а не "прятать голову в песок", обеспечивать людей водой на время ремонта, а если не хватает ресурсов - обращаться выше, к республиканским властям.

"Спасибо за обратную связь жителям города. Но очень надеюсь, что на местах научатся решать проблемы в самом начале, а не тогда, когда молчать о них уже невозможно! Все жалобы людей должны фиксироваться, а вопросы - оперативно решаться"

– Сергей Меликов

Он также обратился к жителям Избербаша, призвав их проявить терпение и заверив, что проблема будет решаться.