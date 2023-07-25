Нет воды в Избербаше: Меликов назвал причину и выход

Избербаш в очередной раз остался без воды - проблема стала хронической для города, признал глава Дагестана Сергей Меликов.
Он напомнил, в чем корень всех зол: водовод Каспийск-Избербаш существует с 1980-х годов, частично он находится в аварийном состоянии, а резервной трубы нет.
Меликов подчеркнул, что в планах уже есть прокладка нового магистрального водовода из Чиркея в Махачкалу и Каспийск, получать воду из него смогут и избербашцы. Уже выделены средства - 10 с половиной миллиардов инфраструктурного кредита.
В то же время, глава республики призвал руководителей оперативно решать проблемы и работать с населением, а не "прятать голову в песок", обеспечивать людей водой на время ремонта, а если не хватает ресурсов - обращаться выше, к республиканским властям.
"Спасибо за обратную связь жителям города. Но очень надеюсь, что на местах научатся решать проблемы в самом начале, а не тогда, когда молчать о них уже невозможно! Все жалобы людей должны фиксироваться, а вопросы - оперативно решаться"
– Сергей Меликов
Он также обратился к жителям Избербаша, призвав их проявить терпение и заверив, что проблема будет решаться.