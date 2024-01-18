Вестник Кавказа

Несовершеннолетних перестанут пускать в кальянные в Дагестане

Несовершеннолетних перестанут пускать в кальянные в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дети и подростки в Дагестане больше не смогут находиться в заведениях, где разрешены кальяны. За этот закон проголосовали местные депутаты.

В Дагестане ввели запрет на нахождение детей и подростков помещениях, где разрешаеся курить табак и кальяны. Такое решение было принято Народным собранием РД.

"Он (закон – прим.ред.) предусматривает запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов"

– председатель НС Заур Аскендеров

Он подчеркнул, что закон принят в целях допзащиты детей от воздействия табачного дыма и для профилактики курения среди подростков.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1855 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы