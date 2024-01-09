Массовым отравлением в Каспийске заинтересовался Следком РФ

По факту отравления девяти человек в Каспийске возбуждено уголовное дело. 21 января пострадавшие обратились в больницу с головокружением и болью в животе.

После отравления угарным газом девяти человек в частном доме в Каспийске возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

21 января девять человек обратились в больницу с головокружением и болью в животе. Им поставили диагноз - отравление угарным газом.

В ходе осмотра дома следователи выявили нарушения при эксплуатации газового оборудования. Дело возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ.