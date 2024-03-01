Несколько человек отравились газом в Буйнакске 

В результате отравление газом в Дагестане пострадали пять человек. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.
В Дагестане произошло отравление пятерых человек угарным газом. Об этом рассказали в Госжилинспекции региона.
Всех пострадавших отвезли в медицинское учреждение.
"Пять человек доставлены в Буйнакскую центральную городскую больницу с отравлением угарным газом"
– пресс-служба
Согласно предварительным данным, инцидент случился из-за неисправной водонагревательной колонки, которая использовалась без разрешения.