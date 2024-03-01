Вестник Кавказа

Несколько человек отравились газом в Буйнакске 

Несколько человек отравились газом в Буйнакске 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате отравление газом в Дагестане пострадали пять человек. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

В Дагестане произошло отравление пятерых человек угарным газом. Об этом рассказали в Госжилинспекции региона. 

Всех пострадавших отвезли в медицинское учреждение. 

"Пять человек доставлены в Буйнакскую центральную городскую больницу с отравлением угарным газом"

– пресс-служба 

Согласно предварительным данным, инцидент случился из-за неисправной водонагревательной колонки, которая использовалась без разрешения.

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