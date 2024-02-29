Нетрезвый полицейский стал виновником смертельного ДТП в дагестанской Сергокале

Дагестанский полицейский стал виновником аварии, в результате которой погибла женщина – ДТП произошло минувшей ночью в селе Сергокала Сергокалинского района. Как показала проверка, майор полиции был нетрезв и не справился с управлением.

Сотрудник полиции сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и спровоцировал смертельное ДТП в Сергокалинском районе Дагестана, сообщает Telegram-канал "Сапа Кавказ" со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану.

Минувшим вечером 36-летний майор, сотрудник отдела уголовного розыска, на своем автомобиле Jetour Dashing, причем – без государственных номеров, не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине "Ладу Приору" с семьей из трех человек - мужем, женой и их шестилетней дочкой.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний житель Сергокалинского района и его 30-летняя супруга были доставлены в центральную районную больницу в селе Сергокала, где в последующем женщина от полученных травм скончалась. В ходе разбирательства установлено, что автомашиной Jetour в свободное от службы время управлял сотрудник ОМВД России по Сергокалинскому району, который по результатам освидетельствования находился в состоянии опьянения"

- МВД Дагестана

Полицейский арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

Руководство МВД по Дагестану уже назначило проверку, по результатам которой майор полиции скорее всего будет уволен из органов внутренних дел ответит перед судом, который вынесет ему приговор.