Несчастный случай на охоте: мужчина погиб от выстрела друга в Грузии

ЧП произошло в Кахети. Во время охоты неверный выстрел стал причиной смерти одного из охотников.
Охота окончилась трагедией в Кахети, о несчастном случае пишут грузинские СМИ.
ЧП случилось в селе Джимити района Гурджаани. О деталях рассказали местные жители.
По их словам, 33-летний мужчина отправился на охоту в район неподалеку от села, причем вместе с приятелем.
Однако в какой-то момент друг нечаянно сделал выстрел из охотничьего ружья и попал в него.
Пострадавший получил не совместимое с жизнью ранение. В итоге он умер прямо на месте ЧП.
Стартовало расследование, случайного убийцу подозревают в причинении смерти по неосторожности, и теперь ему грозит тюрьма. Возможный срок заключения – от 2 до 4 лет.