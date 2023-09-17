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Несчастный случай на охоте: мужчина погиб от выстрела друга в Грузии

Несчастный случай на охоте: мужчина погиб от выстрела друга в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ЧП произошло в Кахети. Во время охоты неверный выстрел стал причиной смерти одного из охотников.

Охота окончилась трагедией в Кахети, о несчастном случае пишут грузинские СМИ.

ЧП случилось в селе Джимити района Гурджаани. О деталях рассказали местные жители.

По их словам, 33-летний мужчина отправился на охоту в район неподалеку от села, причем вместе с приятелем.

Однако в какой-то момент друг нечаянно сделал выстрел из охотничьего ружья и попал в него.

Пострадавший получил не совместимое с жизнью ранение. В итоге он умер прямо на месте ЧП.

Стартовало расследование, случайного убийцу подозревают в причинении смерти по неосторожности, и теперь ему грозит тюрьма. Возможный срок заключения – от 2 до 4 лет.

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