Непогода в Пулково отменяет авиарейсы "Аэрофлота"

Ведущая российская авиакомпания "Аэрофлот" сегодня вечером была вынуждена отменить несколько рейсов между Москвой и Петербургом, причиной стало ухудшение погоды в Северной столице.

Непогода разбушевалась сегодня вечером в Санкт-Петербурге – крупнейший российский авиаперевозчик, Авиакомпания "Аэрофлот" из-за этого отменила несколько рейсов между Москвой и Петербургом, сообщили в компании.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково, отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелетов, рейсы SU016 и SU022 Москва - Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета"

- Аэрофлот

По данным самого аэропорта Пулково, на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий ушли уже 13 рейсов, хотя сам аэропорт работает в штатном режиме. Решение об уходе на запасные аэродромы принимают сами экипажи воздушных судов, добавили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы", передает РИА Новости.