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Неподалеку от Тбилиси появится аэропорт

Неподалеку от Тбилиси появится аэропорт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Действующий Тбилисский международный аэропорт перегружен. В этой связи в пригороде столицы планируется строительство новой воздушной гавани.

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили заявил о том, что правительство страны намерено выделить средства на строительство международного аэропорт недалеко от Тбилиси.

По его словам, необходимость в строительство воздушной гавани возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.

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