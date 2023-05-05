Неподалеку от Тбилиси появится аэропорт

Опубликовано: 12:43, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действующий Тбилисский международный аэропорт перегружен. В этой связи в пригороде столицы планируется строительство новой воздушной гавани.

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили заявил о том, что правительство страны намерено выделить средства на строительство международного аэропорт недалеко от Тбилиси.

По его словам, необходимость в строительство воздушной гавани возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.