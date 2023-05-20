Опубликовано: 13:31, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за появления неизвестного объекта в аэропорту Газиантепа десятки рейсов были отменены. Объект обнаружили экипажи пассажирских самолетов.

Неопознанный объект, обнаруженный в аэропорту турецкого города Газиантеп, отменил десятки рейсов, руководство города обратится с заявлением в ближайшие часы, передает портал Haberler.

Отмечается, что объект был замечен экипажами двух пассажирскими самолетами на высоте более 2,7 тыс м. Новость об обнаружении объекта подтвердили и авиадиспетчеры. После чего было принято решение о приостановке полетов.

Сайт также пишет, что ряд самолетов, которые следовали в Газиантеп, приземлились в Адане и Шанлыурфы. Всего было отменено 26 рейсов.