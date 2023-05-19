До конца года в России заработают еще 10 турецких ресторанов быстрого питания

Опубликовано: 22:33, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В текущем 2023 году в России заработают еще десять новых ресторанов турецкой сети быстрого питания Gagawa, компания намерена ежегодно открывать в стране по 10 новых точек быстрого питания.

В 2023 году турецкая сеть Gagawa планирует открыть еще десять ресторанов в России, сообщил на выставке MALLPIC руководитель по развитию и франчайзингу компании Денис Хохлунов.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее. В прошлом году мы открыли в России три ресторана. В этом году мы планируем запустить еще десять ресторанов на фуд-кортах торговых центров. В приоритете у нас Москва, но мы рассматриваем и другие города страны", - рассказал Хохлунов, передает "Интерфакс".

В ближайшие годы компания планирует ежегодно открывать порядка десяти ресторанов, сейчас в России работает уже 26 ресторанов Gagawa - в Москве, Воронеже, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде.

Запущенный в России в 2016 году международный бренд сети Gagawa представил уникальный для России формат: рестораны fast casual с сервисом официантов, расположенные на фудкортах торговых центров, основу их меню составляют блюда из курицы по доступным ценам. Главный герой Gagawa - это 49-сантиметровая фарфоровая тарелка, которая щедро сервируется мясным блюдом с гарниром и свежим средиземноморским салатом, чтобы обед или ужин стал полноценным и сбалансированным.